СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре.

Подозреваемому 36-летнему неработающему местному жителю предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, 31 октября он подошел к центральному входу в детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник дистанционно открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.

Все это происходило во время тихого часа. Обвиняемый поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в комнату, но злоумышленник ее оттолкнул.

Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, а сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку".

К этому моменту мужчина уже смертельно ранил ножом 6-летнего мальчика. Как показало следствие, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на месте преступления. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Еще одно обвинение предъявили сотруднику частного охранного предприятия "Святогоръ". Он обвиняется в совершении преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека". Охранник свою вину признал частично. Обоих обвиняемых заключили под стражу.

Помимо этого, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства. С семьей ребенка круглосуточно находятся психологи, дежурит скорая помощь.