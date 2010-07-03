"Употреблял алкоголь". Знакомые – о подозреваемом в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Фото: скриншот видео СК РФ

Знакомые подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре рассказали, каким был Денис Поздеев в жизни и на работе.

"Я его последний раз видел четыре года назад, мы вместе работали на электростанции в Нарьян-Маре. Денис работал там электриком, но четыре года назад его уволили. Скорее всего, по причине алкоголизма, хотя это не афишировалось. Никакой агрессии у него никогда не наблюдалось," – рассказал бывший коллега подозреваемого Сергей Канев.

По словам знакомого, ненависти по отношению к детям у Поздеева он не замечал, на работе тот всегда был веселым и общительным. При этом Канев отметил, что от своих знакомых знает, что якобы последние четыре года Поздеев регулярно употреблял алкоголь и нигде не работал.

"Плохого о нем ничего не могу сказать. Виделись с ним давно, а вот разговаривали летом этого года, по телефону. Я в шоке от такой новости. Странностей я за ним не замечал", – подтвердил друг подозреваемого, Анатолий.

"Он был нормальным, общительным, но давно с ним не виделись", – заявила знакомая Поздеева.

По словам девушки Анны (имя изменено) с Денисом Поздеевым она познакомилась в интернете. О случившемся Анна узнала от корреспондента Москвы 24.

"Мы познакомились с ним в "ВКонтакте" в группе знакомств. В переписке по отношению ко мне никакой агрессии не было. Да и вообще, мне кажется, глупо судить о человеке глядя на то, как он ведет себя в интернете", – заявила собеседница.

В четверг, 31 октября, стало известно, что 36-летний мужчина прошел в детский сад Нарьян-Мара во время тихого часа. Как показало следствие, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В группе он смертельно ранил одного из спящих мальчиков в шею. Мужчина был задержан на месте преступления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Дениса Поздеева меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении работников детского сада и частного охранного предприятия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский, в свою очередь, поручил провести проверку в детских учреждениях региона. По его словам, подозреваемый находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.

Также стало известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Цыбульский подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь и поддержка.