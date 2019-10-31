СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

16:53 (обновлено 31.10.2019 19:10)
Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
Выяснилось, что подозреваемый в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара состоял на учете в местном наркодиспансере как хронический алкоголик. Об этом губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский сообщил РИА Новости.
По месту жительства задержанного прошли обыски. Следователи не уточнили, было ли что-то изъято.
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова также прокомментировала инцидент. Она заявила, что детский сад "Сказка" находился под охраной.
"Был заключен договор с частным охранным предприятием, все как полагается по нормам… На месте охранник был", – цитирует Сидорову ТАСС. Она добавила, что все детские сады в городе продолжают работать в обычном режиме. На данный момент удалось выяснить, что охранник детского сада, где произошло убийство, открыл дверь постороннему дистанционно.
Уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева организовала проверки всех образовательных учреждений округа с привлечением правоохранительных органов.
"Я прерываю свой отпуск, завтра утром буду в Нарьян-Маре и сразу соберем совещание. Я думаю, у нас будет ряд проверок проведен вместе с правоохранительными органами по всем учреждениям в плане охраны, в плане организации охранной работы. Это однозначно будет сделано. <…> Будет проверен каждый детский сад, каждое образовательное учреждение, потому что, наверное, вопрос в этом. Самое главное – безопасность детей наших", – подытожила она.
В четверг стало известно, что 36-летний мужчина пробрался в детский сад Нарьян-Мара во время тихого часа. Злоумышленник был пьян и смертельно ранил шестилетнего мальчика. После этого мужчина был задержан.
СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые не обеспечили безопасность детей в дошкольном учреждении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: