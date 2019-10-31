СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

Выяснилось, что подозреваемый в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара состоял на учете в местном наркодиспансере как хронический алкоголик. Об этом губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский сообщил РИА Новости.

По месту жительства задержанного прошли обыски. Следователи не уточнили, было ли что-то изъято.

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталия Сидорова также прокомментировала инцидент. Она заявила, что детский сад "Сказка" находился под охраной.

"Был заключен договор с частным охранным предприятием, все как полагается по нормам… На месте охранник был", – цитирует Сидорову ТАСС. Она добавила, что все детские сады в городе продолжают работать в обычном режиме. На данный момент удалось выяснить, что охранник детского сада, где произошло убийство, открыл дверь постороннему дистанционно.

Уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева организовала проверки всех образовательных учреждений округа с привлечением правоохранительных органов.

"Я прерываю свой отпуск, завтра утром буду в Нарьян-Маре и сразу соберем совещание. Я думаю, у нас будет ряд проверок проведен вместе с правоохранительными органами по всем учреждениям в плане охраны, в плане организации охранной работы. Это однозначно будет сделано. <…> Будет проверен каждый детский сад, каждое образовательное учреждение, потому что, наверное, вопрос в этом. Самое главное – безопасность детей наших", – подытожила она.

В четверг стало известно, что 36-летний мужчина пробрался в детский сад Нарьян-Мара во время тихого часа. Злоумышленник был пьян и смертельно ранил шестилетнего мальчика. После этого мужчина был задержан.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые не обеспечили безопасность детей в дошкольном учреждении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.