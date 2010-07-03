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Происшествия

08:13

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-главы Киселевска

происшествия

Фото: соцсети

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кузбассу.

Задержанными оказались 49-летний и 35-летний жители города Белово. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому задержанному изберут меру пресечения 5 ноября. После этого в установленный срок им будет предъявлено обвинение.

31 октября экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит. Вечером его жена заметила во дворе дома фигуры двух мужчин и рассказала об этом мужу. Лаврентьев вышел на улицу с ружьем, раздалось несколько выстрелов. Когда супруга экс-мэра вышла на улицу, она нашла тело мужа и одного из злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Основная версия – попытка разбойного нападения. В ходе расследования данного преступления будет проверена причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

Сергей Лаврентьев работал в мэрии Киселевска с 2002 года в должности заместителя главы. В 2003 году он стал главой Киселевского городского округа и занимал этот пост до ноября 2018 года. Лаврентьев ушел в отставку по собственному желанию.

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