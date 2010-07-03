Следователи установили личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска

11:23
Фото: скриншот видео СК РФ
Следователям удалось установить личность мужчины, который напал на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева и был застрелен. Злоумышленник был ранее судим и работал спасателем, пишет "Интерфакс".
Убитым оказался 45-летний Марат Гарипов. Во время нападения на нем были камуфляж и маска с прорезями для глаз. Личность Гарипова установили по отпечаткам пальцев, сообщил источник агентства.
Ранее нападавший был судим по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). В "Агентстве по защите населения и территории Кузбасса" подтвердили, что полный тезка убитого руководит Беловской спасательной группой. Сегодня Гарипов не появился на работе.
"Ему сегодня звонили, на звонки он не отвечает, на работу не вышел", – сообщили в пресс-службе агентства.
Источник ТАСС сообщил, что нападавших было по меньшей мере трое. Они объявлены в розыск.
31 октября экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит. Вечером его жена заметила во дворе дома фигуры двух мужчин и рассказала об этом мужу. Лаврентьев вышел на улицу с ружьем, раздалось несколько выстрелов. Когда супруга экс-мэра вышла на улицу, она нашла тело мужа и одного из злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Основная версия - попытка разбойного нападения.
Сергей Лаврентьев работал в мэрии Киселевска с 2002 года в должности заместителя главы. В 2003 году он стал главой Киселевского городского округа и занимал этот пост до ноября 2018 года. Лаврентьев ушел в отставку по собственному желанию.
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