У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре была попытка суицида – знакомый

31 октября, 20:53
Фото: скриншот видео СК РФ
Знакомый подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре рассказал, что у мужчины была попытка суицида. Этой информацией мужчина поделился с сайтом Москва 24.
"Мы периодически общались в общей компании. В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу. Агрессии у него ни я, ни друзья не замечали. К детям агрессии тоже не проявлял. После больницы Денис чувствовал себя нормально, никаких перемен в нем не было", – рассказал знакомый подозреваемого Александр (имя изменено).
При этом он отметил, что подозреваемый никогда не любил читать литературу и дома у него нет ни одной книжки, добавив, что эзотерикой он также не увлекался. По его словам, Денис Поздеев не пользовался и мобильным телефоном, уточнив, что он "довольно отстраненный от жизни человек, социофоб".
"В книжном магазине, про который он говорит на допросе, у нас таких книг не продают. Там только школьные учебники, тетради и канцелярия. В Нарьян-Маре сейчас все стоят на ушах, все в шоке", – добавил мужчина.
В четверг, 31 октября, стало известно, что 36-летний мужчина прошел в детский сад Нарьян-Мара во время тихого часа. Как показало следствие, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В группе он смертельно ранил одного из спящих мальчиков в шею. Мужчина был задержан на месте преступления.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Дениса Поздеева меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении работников детского сада и частного охранного предприятия.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.
Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский, в свою очередь, поручил провести проверку в детских учреждениях региона. По его словам, подозреваемый находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.
Также стало известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Цыбульский подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь и поддержка.
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