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Происшествия

06:26

Экс-мэр Киселевска найден убитым в собственном доме в Кемеровской области

происшествия криминал

Фото: соцсети

Бывший мэр города Киселевск в Кемеровской области Сергей Лаврентьев найден убитым в своем доме. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

"Лаврентьев убит в собственном доме сегодня ночью. Одного из нападавших на него он [Лаврентьев] убил сам из пистолета", – сообщил источник.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Известно, что Лаврентьев работал в мэрии Киселевска с 2002 года. Изначально он занимал должность заместителя главы. В 2003 году он был назначен главой муниципалитета, после чего неоднократно переизбирался на этот пост.

В последний раз Лаврентьев был избран мэром в августе 2018 года. Его полномочия должны были закончиться в 2023 году, однако в ноябре прошлого года Лаврентьев ушел в отставку. Среди причин назывались его собственное желание покинуть пост.

Кузбасский город Киселевск расположен на юге региона. В нем проживает порядка 95 тысяч человек.

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