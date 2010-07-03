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Происшествия

05 ноября, 21:29

Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы в Адыгее

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи из Адыгеи совместно с сотрудниками республиканского МВД России задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Адыгее.

"Благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников, их профессиональной инициативе установлен подозреваемый в совершении данного преступления", – отмечается в официальном сообщении ведомства.

Подозреваемым оказался 47-летний местный житель, который был ранее судим. Под давлением улик мужчина признался в убийстве подростка.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

16-летняя школьница бесследно исчезла 24 мая. Около 11:10 по местному времени девушка вышла из майкопского лицея № 34 на улице Первомайской, доме 240, где она училась. Домой девочка так и не вернулась.

Следственные органы адыгейского СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Ранее столичные следователи начали расследование обстоятельств смерти 17-летнего пациента, который умер из-за сильного кровотечения через месяц после удаления зуба в клинике. Назначена судмедэкспертиза.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (часть 2 статьи 238 УК РФ).

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