Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы в Адыгее

05 ноября, 21:29
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следователи из Адыгеи совместно с сотрудниками республиканского МВД России задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Адыгее.
"Благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников, их профессиональной инициативе установлен подозреваемый в совершении данного преступления", – отмечается в официальном сообщении ведомства.
Подозреваемым оказался 47-летний местный житель, который был ранее судим. Под давлением улик мужчина признался в убийстве подростка.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
16-летняя школьница бесследно исчезла 24 мая. Около 11:10 по местному времени девушка вышла из майкопского лицея № 34 на улице Первомайской, доме 240, где она училась. Домой девочка так и не вернулась.
Следственные органы адыгейского СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).
Ранее столичные следователи начали расследование обстоятельств смерти 17-летнего пациента, который умер из-за сильного кровотечения через месяц после удаления зуба в клинике. Назначена судмедэкспертиза.
Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (часть 2 статьи 238 УК РФ).
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