Женщина похитила кота за 55 тысяч рублей, который ей "очень понравился"

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Полицейские в Тобольске завели уголовное дело в отношении женщины, которая похитила кота стоимостью 55 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

В полицию с заявлением о пропаже кота обратился мужчина. Он рассказал, что купил питомца за 55 тысяч рублей, однако у его детей началась аллергия на шерсть, поэтому кота пришлось отвезти на работу. Там за ним ухаживали сотрудники организации.

На работу к заявителю приехала следственно-оперативная группа. По записям с видеокамер оперативники выяснили, что на территорию организации зашла неизвестная женщина. Она забрала кота, а затем скрылась на автомобиле.

Позднее полицейские смогли установить личность похитительницы. Сотрудники позвонили женщине и попросили добровольно вернуть кота, она согласилась. В беседе со следователем женщина призналась, что кот ей очень понравился, поэтому она и пошла на преступление.

В настоящее время кота вернули хозяину. В отношении женщины возбуждено дело по статье "Кража", ей грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее сбежавший из переноски кот потерялся в багажном отсеке самолета и около суток провел в воздухе между Москвой и Южно-Сахалинском. Питомца передали сотрудникам авиакомпании, которые организовали перелет кота к хозяевам. Прямой перелет между Москвой и Южно-Сахалинском занимает около восьми часов.

