Ветеринары посоветовали перед уходом из дома оставлять питомцам игрушки

фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ветеринары рекомендовали москвичам перед уходом из дома оставлять собакам игрушки, а енотам и хорькам – вешать гамак. Это нужно для комфорта питомцев, оставленных без присмотра, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
"Когда питомцы остаются дома одни, они, как правило, начинают скучать по хозяевам и, чтобы скоротать время, позволяют себе шалости", – говорится в сообщении.
Как отмечается, зачастую собаки могут повредить мебель, подушки и обувь, чтобы предотвратить это, нужно оставлять питомцу игрушки, которые помогут скоротать время.
"Оставляйте лакомства, которые питомец не сможет сразу съесть и будет долго грызть. Не давайте в качестве игрушки обувь, иначе в разгар игры питомец будет ее грызть. Если в вашем присутствии питомец играет со своими игрушками, то необходимо его хвалить и поощрять", – пояснили специалисты.
А хозяевам активных животных, например, енотов и хорьков, лучше запирать их в клетке и вешать там гамак.
"Следует помнить, что клетку необходимо запирать на замок, так как еноты легко учатся открывать ее. В клетке животным оставляют игрушки, лакомства, корм и свежую воду. Очень востребован и навесной гамак, в котором питомцы могут как играть, так и отдыхать", – советуют ветеринары.
По словам специалистов, в любом случае у питомцев должна быть еда и свежая вода.
Ранее ветеринары не рекомендовали сильно занятым и устающим на работе людям заводить хорьков, енотов, крупных попугаев и других питомцев, требующих внимания. Эта рекомендация касается также тех, кто испытывает на работе стресс и нуждается в покое в конце дня.
Ну а справиться со стрессом россиянам помогут муравьиные фермы и аквариумные рыбки. Отмечается, что "созерцание безмятежно плавающих рыбок помогает отвлечься от сторонних забот и успокоиться". Вид водных обитателей стоит подобрать индивидуально под себя. Специалисты также напомнили, что для правильного содержания рыб необходимо приобрести специальное оборудование.
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