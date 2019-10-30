Самого маленького кота в мире показали на видео

В Сети распространилось видео, на котором запечатлена самая маленькая и редкая дикая кошка. Ученые назвали этот вид "ржавыми кошками", пишет "Газета.ру".

Вес особей достигает не больше 1,5 килограмма. Популяция не превышает 10 тысяч особей. Они обитают на Цейлоне и в Индии. Их мяуканье схоже с тем звуком, что издают домашние кошки. Питается животное в основном ящерицами и мышами.

Ранее сообщалось, что Сеть покоряет самая ленивая кошка на свете по кличке Шлакоблок. У нее ожирение, и ветеринары назначили хвостатой специальную спортивную программу на беговой дорожке для похудения. Но что-то пошло не так.

Дорожка заполнена водой специально для снятия нагрузки с лапок. Тренировка была вводная и не предполагала особой интенсивности. Но хитрая кошка быстро смекнула, что может снова упростить себе жизнь и заняла угол, в котором нет движения.

