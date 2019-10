Самого маленького кота в мире показали на видео

В Сети распространилось видео, на котором запечатлена самая маленькая и редкая дикая кошка. Ученые назвали этот вид "ржавыми кошками", пишет "Газета.ру".

Вес особей достигает не больше 1,5 килограмма. Популяция не превышает 10 тысяч особей. Они обитают на Цейлоне и в Индии. Их мяуканье схоже с тем звуком, что издают домашние кошки. Питается животное в основном ящерицами и мышами.

Say hello to the world's smallest cat!#NationalCatDaypic.twitter.com/phQM3PYnGx