Потепление в столице продолжится

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Потепление в Москве продолжится после небольшого снега, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в субботу, 3 января, Московский регион будет находиться под влиянием теплого циклона. При этом облачность сохранится.

Столбики термометров в Москве находятся на отметке около минус 2–4 градусов. В области – от минус 1 до минус 6, что теплее климатической нормы.

2026 год в столице начался с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами. При этом пик похолодания пришелся на 2 января, когда столбики термометров показывали 12–15 градусов ниже нуля.