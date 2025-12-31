Высота снежного покрова в Москве составила около 23 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота снежного покрова достигла около 23 сантиметров в разных районах Москвы к утру среды, 31 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате продолжительных снегопадов за сутки в столичные осадкомеры попало от 4 (ВДНХ) до 9 (МГУ) миллиметров небесной влаги, благодаря чему сугробы продолжили расти", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Согласно актуальным данным метеостанции ВДНХ, высота снега составляет 20 сантиметров, отметил Тишковец, уточнив, что прирост за сутки – 2 сантиметра. На Балчуге зафиксирован 18-сантиметровый покров, в Тушино – 23-сантиметровый, что соответствует снежным показателям января.

В свою очередь, в Подмосковье самые высокие сугробы образовались в Волоколамске – 26 сантиметров, в Дмитрове – 25, в Клину – 24, в Наро-Фоминске – 23, в Черустях – 21 и в Можайске – 20.

"Снежный покров продолжит расти", – предупредил метеоролог.

К Новому году высота сугробов в столице может достигнуть 30 сантиметров, сообщали ранее синоптики. При этом 2026 год начнется в мегаполисе с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами.

В ночь на 1 января ожидается до 10–13 градусов мороза. Причем в первый день следующего месяца прогнозируется не выше минус 10 градусов.