Горнолыжница Ворончихина выиграла бронзовую медаль на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла российской сборной первую медаль на Паралимпийских играх в Италии, передает ТАСС.

Россиянка завоевала бронзу в скоростном спуске, показав результат в 1 минуту 24,27 секунды. Золото выиграла шведка Эбба Орше (1 минута 22 секунды), а серебро – француженка Орели Ришар (1 минута 23,71 секунды).

Ворончихина соревновалась в категории LW6, к которой относятся атлеты с поражением одной верхней конечности.

Паралимпиада продлится до 15 марта. От России на ней выступят шесть спортсменов.

При этом решение о допуске россиян к Паралимпийским играм пытались торпедировать, рассказал посол РФ в Риме Алексей Парамонов.