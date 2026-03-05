Адвокат Титов: за сокрытие ребенка родителям грозит до 5 суток ареста

Жительнице Подмосковья вернули несовершеннолетнюю дочь, которую похитил отец девочки и скрывал больше двух лет, рассказали в службе судебных приставов по региону. Что грозит родителям за такое поведение и куда обращаться при спорах о месте жительства ребенка, разбиралась Москва 24.

Похищение родителем

Фото: ГУФССП по Московской области

В Московской области завершились поиски девочки, которую отец похитил у матери и скрывал. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону.

По данным ведомства, конфликт между бывшими супругами произошел около двух лет назад. Тогда мужчина забрал трехлетнюю дочь и скрылся, полностью прекратив общение ребенка с матерью. Женщина пыталась договориться с мужем мирно, но безуспешно. Суд определил место жительства девочки с матерью и обязал отца вернуть дочь, однако мужчина проигнорировал решение.

Все это время ребенок не посещал детский сад и не состоял на учете в поликлинике – девочка фактически находилась вне поля зрения государственных органов. Как выяснили приставы, мужчина даже сменил фамилию, скрываться ему помогала мать – бабушка ребенка. Найти девочку удалось, установив скрытое наблюдение за квартирой отца, подчеркнули в ГУФССП.





из материалов пресс-службы ГУФССП по Московской области Передача ребенка матери была организована с соблюдением всех норм законодательства, во время передачи присутствовали сотрудники органов опеки и детский психолог.

Ранее Верховный суд РФ напомнил, что при определении места жительства ребенка после развода родителей его интересы должны учитываться в приоритетном порядке. Поводом стало дело супругов из Ростовской области: суд первой инстанции оставил сына с отцом, но апелляция вернула его матери, сославшись на отсутствие исключительных обстоятельств для разлучения. При этом интересы ребенка не анализировались.

Отец обратился в ВС РФ, указав, что апелляция не объяснила, почему проживание с матерью предпочтительнее, не оценила заключение органа опеки (допускавшее проживание с отцом) и проигнорировала факт, что мальчик фактически жил с отцом. Также суд не учел мнение 10-летнего ребенка и данные психологической экспертизы, подтверждавшие его осознанное желание остаться с мужчиной.

Верховный суд признал такой подход недопустимым, подчеркнув, что решение не может быть формальным – необходим анализ всех обстоятельств, включая мнение и психологическое состояние детей.

Кроме того, ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий закрепить в Семейном кодексе порядок совместного воспитания детей после развода. Предполагалось, что родители смогут заключать договор, в котором пропишут график общения с ребенком и другие условия. В проекте также были указаны случаи, когда такой порядок установить невозможно, и основания для расторжения документа.

Однако в конце февраля 2026 года законопроект был отклонен из-за того, что не был набран кворум.

Неотвратимость наказания

Адвокат по семейным и наследственным делам Илья Титов в разговоре с Москвой 24 отметил, что разведенные родители нередко прибегают к ухищрениям, чтобы забрать детей или навредить бывшему партнеру.

"Самое популярное – переезд с ребенком в другой регион. Этим пользуются, поскольку нет прямой ответственности за смену места жительства детей. Человек может просто взять и уехать, что колоссально усложняет исполнение любых судебных решений – и о порядке общения, и об определении места жительства", – рассказал Титов.

Однако, что касается смены фамилии, по мнению юриста, это не самый эффективный способ. В ЗАГСе выдается соответствующее свидетельство, и всю историю можно четко проследить по записям.





Илья Титов адвокат по семейным и наследственным делам Если судом место жительства ребенка определено с одним родителем, а второй скрывается с ним и не исполняет свои обязанности, препятствует общению, он может быть привлечен к административной ответственности по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию (5.35 КоАП).

За это предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.

"В случаях, когда ребенка возят по стране в целях сокрытия от другого родителя, не водят в поликлинику, не отдают в школу – это явное злоупотребление правами. Однако некоторым удается долго избегать ответственности при помощи постоянных перемещений", – добавил эксперт.

Он пояснил, что при положительном исходе дело заканчивается возвращением ребенка второму родителю, но проблема порой тянется годами. Также такое поведение может стать основанием для лишения или ограничения родительских прав.

"Второму родителю в такой ситуации нужно действовать активно: искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов, в органы опеки, привлекать максимальное внимание", – пояснил Титов.

На практике приставы могут исполнять такие решения достаточно долго и не всегда успешно, потому что их полномочия ограничены: они не имеют права зайти в помещение, где живет злоумышленник, и физически забрать детей.

"Проблема усугубляется, если второй родитель настраивает ребенка против первого. В таких ситуациях приставы вообще ничего не могут сделать: они приходят, им открывают дверь, родитель говорит, что не против исполнения решения, но ребенок отказывается идти", – сказал адвокат.

Что касается учета мнения детей при определении места жительства, здесь, по словам юриста, важно разделять два этапа. Первый – рассмотрение дела в суде. В этом случае мнение ребенка, с кем он хочет жить и как общаться с родителями, выясняют органы опеки либо непосредственно арбитраж. Достигший возраста десяти лет ребенок обязательно опрашивается, и учет его мнения является обязательным по закону.

"Второй этап – исполнение уже вынесенного судебного решения. На практике, если ребенок, особенно подросток 13–15 лет, категорически отказывается идти к родителю, с которым по решению суда должен проживать, приставы не могут применить силу, чтобы его забрать", – добавил эксперт.

В этом случае мнение ребенка фактически учитывается исполнителями, даже если оно сформировано под влиянием второго родителя.





Илья Титов адвокат по семейным и наследственным делам Важно понимать, что в российском праве нет понятия "кража ребенка" одним из родителей. Уголовная статья о похищении человека к таким случаям не применяется, поскольку считается, что ребенок находится с законным представителем, и это гражданско-правовой спор о месте жительства.

Единственное исключение – случаи, подпадающие под Гаагскую конвенцию о международном похищении детей. Если один родитель увозит ребенка в другую страну, это рассматривается как похищение в гражданско-правовом смысле, но не уголовном, подчеркнул юрист.

"В таком случае нужно обращаться в центральные органы государств – участников Гаагской конвенции. В России это министерство просвещения. Оно помогает взаимодействовать со службой судебных приставов, которые в ускоренном порядке ищут ребенка. После установления местонахождения можно обращаться в суд для незамедлительного возвращения несовершеннолетнего в страну постоянного проживания", – уточнил Титов.

Что касается изъятия ребенка у родителя, это, по мнению юриста, возможно в трех случаях: лишение родительских прав, ограничение в правах или изъятие при угрозе жизни и здоровью. Основания перечислены в статье 77 Семейного кодекса.

"Лишение прав – крайняя мера, применяемая, когда родитель виновно причиняет вред (алкоголизм, жестокость и так далее). Ограничение возможно, если ребенок под угрозой, но вины родителя нет (например, психическое заболевание в острой фазе при адекватном поведении гражданина в период ремиссии)", – добавил адвокат.

В то же время изъятие происходит в экстренных ситуациях, когда есть прямая физическая опасность. Обратиться с сообщением в таком случае можно в органы опеки или полицию.





Илья Титов адвокат по семейным и наследственным делам Для доказывания в суде обстоятельств (нежелание давать общаться, ненадлежащее содержание, настраивание против родителя) подходят любые доказательства: документы, свидетельские показания, видео, аудио, переписка. Особенно часто используется нотариально заверенная переписка из мессенджеров и соцсетей.

Что касается помощи органов опеки, их основная функция – содействие суду в разрешении споров: они обследуют жилищные условия, опрашивают ребенка и дают заключение. Самостоятельно решить вопрос о месте жительства ребенка опека не может, заключил эксперт.

