В ГД внесен проект о порядке воспитания детей обоими родителями после развода

Фото: 123RF/lacheev

В России может появиться порядок совместного воспитания детей после развода родителей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке отмечается, что нововведение поможет обеспечить воспитание ребенка обоими родителями, его всестороннее и гармоничное развитие, а также укрепить связь поколений и повысить уровень патриотизма.

В случае принятия проекта изменения будут внесены в статью 24 Семейного кодекса РФ. В соответствии с ней, суд обяжут при разводе индивидуально для каждой пары назначать порядок совместного воспитания перед тем, как будет определено место дальнейшего проживания ребенка.

Авторы инициативы предложили регламентировать случаи, когда установить порядок совместного воспитания становится невозможным. Также они определили полномочия суда по установлению графика проживания ребенка с каждым из родителей.

Помимо этого, проект предлагает ввести практику заключения между родителями договора о правилах совместного воспитания детей и предусматривает условия, при которых договор может быть расторгнут.

Изменения, по мнению авторов проекта, помогут улучшить отношения в семье, укрепить связь ребенка с обоими родителями и снизить негативное влияние развода на детскую психику.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ввести наказание за настраивание детей против одного из родителей. Она уточнила, что ни один судебный пристав не может выполнить решение суда по передаче детей второму родителю для общения, если ребенок настроен против.