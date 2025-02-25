Психолог Миллер: удачные отношения можно построить с подходящим партнером

Фото: depositphotos/helenaak14

Удачные и крепкие отношения можно построить только с подходящим партнером. При этом работа над собой не сможет спасти от одиночества, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Александру Миллер.

"Нужно над собой работать, но это не является панацеей. В браке многие люди тоже чувствуют себя одинокими. Почему? Потому что это просто не их человек, но они продолжают с ним жить", – подчеркнула она.

По словам специалиста, необязательно быть всю жизнь с одним человеком, поскольку основная задача состоит в том, чтобы быть счастливым.

Ранее психолог Андрей Клеверин рассказал, что причиной разочарований в семейных отношениях часто бывает неумение обсуждать проблемы и договариваться. Как он отметил, в любой паре периодически возникают конфликты, но важно, чтобы они не приводили к перманентному недовольству.

Между тем, по мнению семейного психолога Николая Смирнова, обязательные консультации у психолога для разводящихся пар могут помочь изменить решение и сохранить семью. Большинство людей живут в иллюзии, что они находятся рядом с тем человеком, с кем когда-то заключили брак, но это не так. Заявления о разводе люди чаще всего подают после совместных отпусков, сказал эксперт.

