Психолог Клеверин объяснил, что делать в случае семейного выгорания

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Причиной разочарований в семейных отношениях часто бывает неумение обсуждать проблемы и договариваться. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал психолог Андрей Клеверин.

По словам специалиста, недовольство жизнью, частые конфликты, постоянные претензии к близким людям, дискомфорт от совместного пребывания на одной территории – можно назвать семейным выгоранием. В любой паре периодически возникают конфликты, но важно, чтобы они не приводили к перманентному недовольству, отметил Клеверин. Если люди не могут спокойно обсудить ситуацию и найти рациональный выход, значит они недостаточно умеют договариваться, подчеркнул эксперт.

Клеверин посоветовал обратиться к психологу, если качественного диалога не получается. Он считает, что людей пока не учат правильным механизмам взаимодействия в семье, поэтому важна профессиональная помощь. Либо человек самостоятельно изучает материалы, либо напрямую обращается к семейному психологу.

Специалист уточнил, что разъезжаться при семейном выгорании не стоит. По его мнению, к неудовлетворенности приводят недосказанность, неправильные модели взаимодействия. В идеале их нужно проговаривать, договариваться и менять форму общения. Разъезд может снизить накал, но когда люди снова съедутся, он вернется, заключил Клеверин.

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