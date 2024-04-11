Социолог Синельников объяснил, почему разводов в РФ становится больше

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Количество разводов увеличилось в РФ, поскольку люди стали рассматривать их в качестве нормального явления. Об этом в беседе с радио КП сообщил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

"Мое мнение состоит в том, что развод должен нормально восприниматься, если он вызван объективными причинами. То есть если один из супругов изменяет, пьянствует, употребляет наркотики, не заботится о семье или это нарушает какие-то другие элементарные правила семейной жизни, а другой супруг из-за этого требует развода", – подчеркнул он.

По словам эксперта, согласно социологическим исследованиям, помимо разводов по таким причинам, многие считают уважительным развод в другой ситуации. Например, когда один из супругов разлюбил другого или увлекся другим человеком, указал он.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что травмирующий опыт ребенка при разводе родителей можно минимизировать. Для этого следует кратко пояснить причину расставания, поскольку дети часто берут вину на себя за разлад в семье. Она призвала принимать и понимать чувства ребенка, не говорить ему фразы по типу "успокойся", "возьми себя в руки", "перестань плакать, все хорошо".

До этого Дугенцова посоветовала после развода выплеснуть злость и эмоции. Например, она порекомендовала написать письмо бывшему партнеру, а после этого его порвать. После разрыва отношений, отметила психолог, не стоит погружаться в новые планы и проекты, а необходимо позволить себе пережить эмоции от потери.

