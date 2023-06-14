Психолог рассказала, почему нельзя рассказывать близким об изменах их супругов

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Не всегда уместно рассказывать другу или подруге об измене партнера, рассказала семейный психолог Ольга Романив.

"Рассказав о происходящем, вы как бы предоставляете возможность человеку принять решение на основе полученной информации. Эту ситуацию можно рассматривать и как то, что с себя вы ответственность снимаете и перекладываете ее на плечи вашего друга или подруги: теперь вас ничего мучить не будет, зато проблемы начнутся в их семье. Станет ли вам от этого легче?" – сказала она в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, такая информация способна ранить близкого человека или заставить его принимать решение, что существенно усложнит его жизнь.

Романив также добавила, что желание "донести другу или подруге правду" на самом деле является нарушением личных границ. Кроме того, поступок может испортить дружеские отношения.

Ранее психолог Юлия Владис рассказала, как познакомить детей с отчимом или мачехой. В таких ситуациях не нужно представлять своего партнера в качестве папы или мамы, так как это окажется большой ответственностью.

По ее словам, ребенок сначала может не принять нового члена семьи. Однако перед встречей стоит предупредить его о новом партнере, указала эксперт.

"Личная территория": "это зависимость"