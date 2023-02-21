Психолог рассказала, как познакомить детей с отчимом или мачехой

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При знакомстве детей с отчимом или мачехой не следует представлять их в качестве папы или мамы, так как это окажется большой ответственностью. Об этом News.ru сообщила психолог Юлия Владис.

По ее словам, ребенок сначала может не принять нового члена семьи. Однако перед встречей стоит предупредить его о новом партнере, указала эксперт.

"Ни в коем случае не стоит знакомить детей в день переезда. Пусть процесс привыкания к новой реальности у ребенка происходит плавно. Также нельзя говорить что-то вроде: "Это второй папа/мама". Даже если у ребенка нет родителя, не спешите нарекать им своего партнера. Это большая ответственность, с которой он может не справиться", – объяснила специалист.

Она добавила, что у ребенка должны появиться позитивные ассоциации от первой встречи, поэтому знакомство необходимо провести на нейтральной территории. Владис резюмировала, что организовать встречу можно в развлекательном центре или зоопарке.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что родители способны сами оказать помощь детям в устранении фобий и страхов. Она посоветовала предложить ребенку слепить или нарисовать свой страх, провести с ним беседу и отделить фобию от себя.

По словам специалиста, родителям стоит хвалить ребенка, не допускать возникновение конфликтов, ссор в семье и помогать ему адаптироваться.

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