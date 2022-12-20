Юрист поддержала идею создать центры семейного счастья при детских поликлиниках

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш поддержала идею депутата Госдумы Виталия Милонова о создании центров семейного счастья при детских поликлиниках. Ее слова передает RT.

Ярмуш отмечает, что семейный конфликт можно быстрее и эффективнее решить при помощи психологов.

"В данных центрах, как я понимаю, будут работать психологи. Иногда конфликт, который начинается в семье и долгое время тлеет, на самом деле легко разрешить, если все члены семьи поговорят с психологом", – подчеркивает юрист.

Также специалист обратила внимание на то, что часто противоречия родителей зачастую приводят к разводу, в результате которого дети растут без поддержки отца и матери. По словам Ярмуш, это плохая тенденция.

Адвокат отметила, что создание таких центров при каждой поликлинике сделает меру поддержки доступнее для населения.

Ранее Милонов направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко письмо с предложением создать Центры семейного счастья при детских поликлиниках, в которых граждане могли бы обучаться семейной жизни и разрешать конфликтные ситуации.

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