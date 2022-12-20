Центры семейного счастья могут появиться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко письмо с предложением создать Центры семейного счастья при детских поликлиниках, в которых граждане могли бы обучаться семейной жизни и разрешать конфликтные ситуации. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметил, что в России одной из мер поддержки семей и будущих родителей являются различные предродовые курсы, на которых обучают основам ухода за ребенком.

"Однако не существует государственных курсов, где бы родителей учили более тонким азам семейной жизни: воспитанию подростков, нахождению общего языка между детьми и родителями, организации досуга и разрешению конфликтных ситуаций", – подчеркнул депутат.

Также Милонов отметил, что многие родители хотели бы посещать курсы, где бы психологи и специалисты учили их "преодолевать тяготы семейных ссор и размолвок".

Ранее Владимир Путин заявил, что льготные пособия для беременных в скором времени увеличат, они составят от половины до одного прожиточного минимума. Глава государства отметил, что с 1 января будут начисляться единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет.

В свою очередь, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков отметил, что семьи и беременные женщины смогут оформить документ на оформление единого пособия с 28 декабря 2022 года. Однако он напомнил, что закон вступит в силу лишь в следующем году.

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