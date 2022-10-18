Психолог рассказала, как женщине распознать абьюзера в отношениях

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Абьюз в отношениях может привести не только к психологическим, но и физическим проблемам у женщин, поэтому важно вовремя распознать абьюзера, поведение которого часто отличается чрезмерной доминантностью. Об этом рассказала психолог Инна Литвиненко, сообщает "Вечерняя Москва".

"Есть ряд мужчин, получивших заложенную в детстве программу. Они считают женщин не способными на равные отношения. Это базовый абьюз. Такой мужчина считает, что женщины могут только сидеть дома, варить борщи, рожать детей и удовлетворять его в постели. Второй признак, если вы слышите в разговоре: "Ну я же мужчина, я главный". <...> Эти фразы – гарант того, что в будущем ты будешь стерта как личность", – отмечает специалист.

По ее словам, для абьюзера характерны заниженная эмпатия и чрезмерная доминантность, из-за чего он не в состоянии осудить себя за свои поступки и стремится контролировать партнера. К тревожным звоночкам Литвиненко относит также слишком частые телефонные звонки и необоснованную привязанность в начале отношений.

При этом, подчеркивает психолог, абьюзивный партнер необязательно должен быть агрессивным, часто женщины сталкиваются не физическим, а с психологическим насилием. Для российского общества последнее – настоящая проблема, считает Литвиненко. Дело в том, что многие не воспринимают разного рода манипуляции как насилие.

"У огромного количества женщин, с которыми я работаю, возникли сложности с тем, как объяснить, почему они хотят прервать отношения. Для всех это идеальная пара со стороны. А того, что происходит за закрытыми дверями и как мужчина может издеваться психологически, окружающие не понимают", – заметила психолог.

По словам собеседницы "Вечерней Москвы", в абьюзивные отношения обычно попадают женщины, которым такой тип взаимодействия с партнером привит с детства, они просто не могут ужиться в гармоничных отношениях. В этом случае предстоит серьезная психологическая работа. В то же время оставаться с мужчиной, который применяет физическое насилие, нельзя ни в коем случае: важно собрать финансовую подушку, уйти и только потом решать юридические моменты развода.

Абьюзивное поведение закладывается с детства. Обычно поменять такие вещи в психике человека достаточно тяжело. Между тем, как отмечает Литвиненко, ее опыт показывает, что сделать это и вовсе невозможно: человек может временно притвориться другим, однако затем все равно вернется к прежним паттернам поведения.

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