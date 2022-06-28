Путин подписал закон об усилении ответственности за повторные побои

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за побои для граждан с судимостью за связанные с насилием преступления. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Побоями считаются повреждения, которые не причинили вред здоровью человека, например ссадина, ушибы мягких тканей. Закон предполагает, что за совершенные в третий и более раз побои нарушителю будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до года, ограничение свободы на такой же срок или арест до шести месяцев.
По действующему законодательству первый раз за нанесение побоев грозит штраф до 30 000 рублей или арест на 10–15 суток. Ответственность за повторное нарушение наступает согласно Уголовному кодексу и предусматривает штраф до 40 000 рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест продолжительностью до трех месяцев. При этом если побои наносятся в третий раз, то нарушителя вновь привлекают к административной ответственности.
Законопроект об изменении статьи о повторном нанесении побоев был внесен в Госдуму в октябре 2021 года. Проект подготовили во исполнение постановления Конституционного суда РФ по жалобе россиянки Людмилы Саковой, которая указала, что действующая статья не позволяет вновь привлекать к уголовной ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам.
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