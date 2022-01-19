В ГД предложили ввести уголовное наказание за психологическое насилие

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В России предложили ввести уголовное наказание за психологическое насилие. С подобной инициативой выступила первый зампредседателя думского комитета по госстроительству Ирина Панькина, сообщает РИА Новости.
Она выразила надежду, что парламентарии ко второму чтению доработают законопроект об уголовной ответственности за побои, дополнив его положениями о наказании за угрозу применения насилия.
"(Чтобы. – Прим. ред.) внести все-таки в Уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое", – заявила Панькина.
Законопроект об изменении статьи о повторном нанесении побоев был внесен в Госдуму в октябре прошлого года. Проект подготовили во исполнение постановления Конституционного суда РФ по жалобе россиянки Людмилы Саковой, которая указала, что действующая статья не позволяет вновь привлекать к уголовной ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам.
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