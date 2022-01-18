В Госдуме предложили ввести штрафы за пропаганду педофилии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" с Сергеем Мироновым разработали два законопроекта о штрафах за пропаганду педофилии, сообщает РИА Новости.
Административная ответственность будет грозить гражданам, призывающих к совершению действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних и оправдывающих таких преступников. Размер штрафа для граждан составит 20–100 тысяч рублей, должностные лица заплатят 200–500 тысяч рублей, а юридические – от одного до двух миллионов рублей.
При повторном нарушении будет грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Срок может быть увеличен до 10 лет в случае совершения преступления группой лиц. Данные инициативы были направлены в правительство РФ и Верховный суд.
Ранее стало известно, что Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Документ был внесен в нижнюю палату парламента членами фракции "Единая Россия" в сентябре прошлого года.
Наказание предусмотрено для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В настоящее время пожизненное наказание предусмотрено лишь за подобные преступления, совершенные в отношении детей младше 14 лет.
Госдума ввела пожизненный срок за педофилию
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