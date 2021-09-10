Единороссы предлагают ужесточить наказание для педофилов

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Депутаты "Единой России" внесут в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за педофилию, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, они предлагают увеличить предельный возраст жертв педофилов с нынешних 14 лет.

Также предлагается установить максимально жесткое наказание за это преступление. Речь идет о пожизненном заключении для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Помимо этого, единороссы разработают законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами.

"Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений", – пояснил он.

Кандидаты от партии "Единая Россия" примут участие в выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.