Фото: телеграм-канал Mash Siberia

Правительство Кузбасса окажет помощь семьям погибших школьниц в Киселевске. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.

"Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь", – написал Сергей Цивилев.

Двух 10-летних девочек, накануне пропавших в Кузбассе, обнаружили мертвыми. 6 сентября в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. По некоторым данным, в день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.

На данный момент 41-летний подозреваемый в убийстве школьниц задержан. С ним проводятся следственные действия.