В СК сообщили о задержании подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

11:39
Фото: телеграм-канал "112"
В Следственном комитете сообщили, что 41-летний подозреваемый в убийстве школьниц в Кузбассе задержан.
Также в СК подтвердили, что обнаружили тела девочек.
"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти", – приводит заявление следователей РИА Новости.
Губернатор региона Сергей Цивилев принес соболезнования семьям погибших.
"Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами", – написал Цивилев в телеграм-канале.
Он отметил, что семьям убитых школьниц будет оказана вся необходимая помощь.
6 августа в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. Сообщалось, что в день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.
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