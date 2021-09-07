В СК сообщили о задержании подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "112"

В Следственном комитете сообщили, что 41-летний подозреваемый в убийстве школьниц в Кузбассе задержан.

Также в СК подтвердили, что обнаружили тела девочек.

"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти", – приводит заявление следователей РИА Новости.

Губернатор региона Сергей Цивилев принес соболезнования семьям погибших.

"Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами", – написал Цивилев в телеграм-канале.

Он отметил, что семьям убитых школьниц будет оказана вся необходимая помощь.

6 августа в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. Сообщалось, что в день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.