Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми – СМИ

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Двух 10-летних девочек, накануне пропавших в Кузбассе, обнаружили мертвыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Найдены мертвыми", – отметил собеседник агентства.

6 сентября в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. По некоторым данным, в день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.

Как сообщает источник, полицейские задержали подозреваемого. Отмечается, что мужчина уже дал признательные показания, его везут к следователям.