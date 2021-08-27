Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменской школьницы

Фото: СК РФ

Ленинский районный суд в Тюмени избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в убийстве восьмилетней школьницы, сообщает ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", – постановил судья Дмитрий Сухарев.

Тело восьмилетней девочки, пропавшей 30 июня, обнаружили 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей.

Пропавшую школьницу искали более полутора месяцев. Участие в поисках принимал и мужчина, впоследствии задержанный по подозрению в убийстве девочки.

Подозреваемым оказался 40-летний житель Тюмени Виталий Бережной. ДНК мужчины совпала с образцами, найденными на теле школьницы.

Задержанный признался в совершении преступления, показав, как прятал тело убитой девочки. По данным СУ СКР РФ, мужчина несколько дней хранил останки школьницы в холодильнике.

Об аресте Виталия Бережного ходатайствовал Следственный комитет. Мужчину обвиняют в совершении убийства малолетного, сопряженного с изнасилованием.