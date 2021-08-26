Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени участвовал в ее поисках – СМИ

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени, помогал ее искать. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на одного из волонтеров.

"Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе", – рассказал один из волонтеров.

По его словам, мужчина был одет в черные шорты, тапки и серое длинное поло.

Как сообщает РЕН ТВ, в четверг, 26 августа, подозреваемого доставили на место проведения следственных действий.

Тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась, обнаружили 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей.

Пропавшую школьницу искали более полутора месяцев. За помощь в обнаружении ребенка в МВД обещали награду в 1 миллион рублей.

Позже стало известно, что у стихийного мемориала девочки, который организовали местные жители, приносившие к дому школьницы цветы и игрушки, скончался ее дядя. По словам свидетелей, мужчина неожиданно упал. Ему было чуть больше 40 лет.

Подозреваемым в убийстве девочки стал 40-летний местный житель. Следственные органы проверили его на причастность к преступлению.

В дальнейшем мужчину задержали. На допросе мужчина сообщил, что родился в Сургуте, но в настоящее время проживает в Тюмени. Местом работы он назвал мебельное производство.

Накануне стало известно, что эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, обнаруженными на теле ребенка.