Дядя убитой в Тюмени девочки скончался у стихийного мемориала

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Дядя школьницы, чьи останки обнаружили в пакете в Тюмени, скончался в результате несчастного случая у стихийного мемориала девочки. Об этом сообщает 72.ru.

"Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Правоохранители] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет", – рассказала сестра убитой девочки.

30 июня восьмилетняя девочка вышла гулять из дома на улице Судостроителей и не вернулась домой. Следственный комитет совместно с полицией, волонтерами и местными жителями организовали масштабные поиски пропавшей.

Тело девочки обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчного. Первичные следственные действия показали, что помещенное в пакет тело принадлежит пропавшей. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.