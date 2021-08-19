Найденное в Тюмени тело принадлежит пропавшей 8-летней девочке – СК

16:45
Фото: телеграм-канал "112"
Найденное в Тюмени тело принадлежит пропавшей 8-летней девочке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что пакет с телом ребенка нашли 19 августа на берегу озера Оброчного. Первичные следственные действия показали, что тело принадлежит пропавшей.
Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка.
30 июня восьмилетняя девочка вышла гулять из дома на улице Судостроителей и не вернулась домой. Следственный комитет совместно с полицией, волонтерами и местными жителями организовали масштабные поиски пропавшей.
За помощь в обнаружении девочки губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей, а МВД РФ – миллион.
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