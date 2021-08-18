Жительница Екатеринбурга убила новорожденного сына и выкинула в мусорный контейнер

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница Екатеринбурга убила своего новорожденного сына, а тело выкинула в мусорный контейнер, сообщает пресс-служба СК.

По данным СК, 4 августа подозреваемая родила мальчика в своей квартире. После этого она убила его. Тело младенца женщина поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома по улице Восточной.

В отношении неработающей жительницы 1989 года рождения расследуется уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". В отношении подозреваемой планируется провести судебную психиатрическую экспертизу.

Вечером 6 августа женщину госпитализировали. Ей сделали операцию, а когда она пришла в себя, отказалась указывать правоохранителям местонахождение ребенка. 16 августа сотрудники полиции получили информацию о том, что на одной из контейнерных площадок недалеко от места жительства подозреваемой в темном пакете обнаружили тело новорожденного ребенка.

Дама проживает совместно с супругом 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми 2014 и 2011 годов рождения. Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, поскольку не хотела оставлять ребенка, а аборт было делать поздно, при этом мужу ничего не сообщила.

4 августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша. Затем она перерезала пуповину и убила ребенка.

Ранее под Тулой пенсионер застрелил двухлетнюю девочку. По одной из версий, мужчина схватился за ружье из-за того, что кто-то назвал его "пьяным и толстым". По другим данным, пенсионер разозлился на мальчика, игравшего на детской площадке, и стал целиться в мусорные контейнеры, возле которых бегал ребенок.

Один из выстрелов попал в женщину, проходившую рядом. Двухлетнюю дочь она несла на руках. От полученных ранений девочка скончалась на месте. 10 августа суд арестовал пенсионера. Его обвиняют в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.