Жительница Екатеринбурга убила новорожденного сына и выкинула в мусорный контейнер

19:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница Екатеринбурга убила своего новорожденного сына, а тело выкинула в мусорный контейнер, сообщает пресс-служба СК.
По данным СК, 4 августа подозреваемая родила мальчика в своей квартире. После этого она убила его. Тело младенца женщина поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома по улице Восточной.
В отношении неработающей жительницы 1989 года рождения расследуется уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". В отношении подозреваемой планируется провести судебную психиатрическую экспертизу.
Вечером 6 августа женщину госпитализировали. Ей сделали операцию, а когда она пришла в себя, отказалась указывать правоохранителям местонахождение ребенка. 16 августа сотрудники полиции получили информацию о том, что на одной из контейнерных площадок недалеко от места жительства подозреваемой в темном пакете обнаружили тело новорожденного ребенка.
Дама проживает совместно с супругом 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми 2014 и 2011 годов рождения. Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, поскольку не хотела оставлять ребенка, а аборт было делать поздно, при этом мужу ничего не сообщила.
4 августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша. Затем она перерезала пуповину и убила ребенка.
Ранее под Тулой пенсионер застрелил двухлетнюю девочку. По одной из версий, мужчина схватился за ружье из-за того, что кто-то назвал его "пьяным и толстым". По другим данным, пенсионер разозлился на мальчика, игравшего на детской площадке, и стал целиться в мусорные контейнеры, возле которых бегал ребенок.
Один из выстрелов попал в женщину, проходившую рядом. Двухлетнюю дочь она несла на руках. От полученных ранений девочка скончалась на месте. 10 августа суд арестовал пенсионера. Его обвиняют в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: