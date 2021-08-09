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Отец погибшей под Тулой девочки рассказал подробности случившегося, сообщает РЕН ТВ. Трагедия произошла 8 августа в деревне Панарино Щековского района Тульской области. Нетрезвый 69-летний местный житель выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. Ребенок был ранен в голову и скончался на месте. Мать девочки госпитализировали с травмами.

Подробности произошедшей трагедии рассказал отец погибшей девочки. Он сообщил, что изначально подозреваемый угрожал мальчику, игравшему на улице: мужчина хотел заставить ребенка убрать мусор, но после отказа вышел из себя и принес ружье.

"Повернул за ним и целенаправленно пошел от детской площадки прямо к себе в дом. Все думают: ну шутка, дед пошел спать. Никто не думал. Услышали выстрел, сначала один. Мы сразу: что, сдурел, что ли? Забрать ружье и дать ему подзатыльник", – рассказал отец девочки.

Мужчина подчеркнул, что никто не ожидал второго выстрела, прозвучавшего в тот момент, когда мимо мусорных контейнеров проходила женщина с двухлетней девочкой.

"И когда он уже второй раз направил в сторону мусорки, моя жена шла домой положить дочь маленькую спать. И она как раз когда проходила мимо, он стрелял в сторону мусорки, где этот мальчик бегал. Он же ему кричал: "Я тебя сейчас застрелю". И вот, когда она проходила, дробь, получается, попала и в жену, и в дочку. Полчаса ждали скорую, 20 минут ее откачивали. Не смогли ничего сделать. У нее дробь ушко порвала, у нее шансов мало было. И жена сильно пострадала", – вспоминает супруг потерпевшей.

Причиной стрельбы, открытой пенсионером, стала обида, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах Тульской области.

"Вчера вечером ему якобы кто-то сказал, что он толстый и пьяный, он разозлился и взялся за оружие", – рассказал собеседник агентства, добавив, что при задержании мужчина не держался на ногах от выпитого.

Похороны погибшей девочки назначены на вторник. Пострадавшая женщина находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Стрелявшего мужчину задержали. Пенсионера подозревают в совершении преступлений по двум статьям: "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух и более лиц".

Прокуратура города Щекино проверит исполнение компетентными органами, контролирующими оборот оружия на территории района, законодательства в данной сфере.