Прокуратура проведет проверку после убийства ребенка в Тульской области

10:42
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Прокуратура в Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия после того, как деревенский житель застрелил из ружья ребенка и ранил мать, сообщает РИА Новости.
Убийство произошло в деревне Панарино Щекинского района вечером 8 августа. Местный житель 1952 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, шедшую по улице с дочерью на руках.
От ранения в голову ребенок 2,5 года скончался на месте. Женщину госпитализировали. Мужчину задержали, в ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.
Прокуратура города Щекино должна проверить исполнение компетентными органами, контролирующими оборот оружия на территории района, законодательства в данной сфере. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в суд в Москве отправил в СИЗО мужчину, который выбросил из окна пятого этажа своего сына. Инцидент произошел вечером 4 августа вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там был обнаружен двухлетний ребенок с травмами, характерными для падения с высоты. Его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
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