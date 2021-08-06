В Москве арестован мужчина, выбросивший своего сына с 5-го этажа

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Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, который выбросил из окна пятого этажа своего сына. Об этом сообщает ТАСС.

Судом было принято решение избрать мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября 2021 года.

Инцидент произошел вечером 4 августа вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там был обнаружен двухлетний ребенок с травмами, характерными для падения с высоты. Его госпитализировали.

Позже был задержан отец ребенка. По предварительным данным, ранее мужчина не был судим, однако его привлекали к административной ответственности по факту неисполнения родительских обязанностей. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

