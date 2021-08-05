Соседка москвича, выбросившего из окна сына, рассказала, как быстро приехала скорая

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Соседка Леонида Кудрявцева, выбросившего маленького сына из окна пятого этажа, рассказала, что скорая помощь приехала почти сразу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Где-то 21:50 я вышла покурить на улицу, и мне соседка со второго этажа кричит: "Юля, там что-то упало, иди посмотри". Я вышла на дорогу, кричу ей, что там лежит ребенок маленький в крови. Начала вызывать скорую. Скорая приехала очень быстро – минуты через две", – отметила она.

Женщина добавила, что полиция также приехала быстро – через минуту после скорой помощи.

Она отметила, что, когда приехали медики, ребенок был живой и в сознании, он громко плакал и кричал, что ему больно.

"Когда я подошла к ребенку и подняла голову наверх, увидела, что отец как раз стоял на балконе… Видно было, хоть и темно, что он был не в состоянии… Я сразу поняла, что он его выкинул", – заключила собеседница.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы, вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там обнаружили ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Пострадавшего госпитализировали.

Позже был задержан отец ребенка. По предварительным данным, ранее мужчина не был судим, однако его привлекали к административной ответственности по факту неисполнения родительских обязанностей. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.