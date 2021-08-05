СК показал видео допроса мужчины, выбросившего сына из окна в Москве

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео допроса Леонида Кудрявцева, который выбросил ребенка из окна на юго-востоке Москвы.

На кадрах запечатлено, как сотрудники ведут задержанного по коридору в здании следственного управления. Затем следователь начинает задавать мужчине вопросы об обстоятельствах произошедшего: кем ему приходится пострадавший мальчик и из окна какого этажа он его выбросил.

На видео мужчина говорит, что выбросил своего ребенка из окна. На уточняющие вопросы следователя он отвечает, что квартира расположена на 5-м этаже.

Инцидент произошел накануне вечером вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там был обнаружен двухлетний ребенок с травмами, характерными для падения с высоты. Его госпитализировали.

Позднее стало известно, ребенка из окна выбросил отец. Он был задержан.

Ранее мужчина не был судим, однако его привлекали к административной ответственности по статьям о неисполнении родительских обязанностей и употреблении алкогольных либо наркотических веществ в запрещенных местах.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего").