Задержан мужчина, выбросивший сына из окна пятого этажа в Москве

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Задержан мужчина, выбросивший двухлетнего сына из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

"Установлено, что ребенка выбросил с балкона пятого этажа отец, после чего скрылся. В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", – уточнила старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова.

Инцидент произошел накануне вечером вблизи жилого дома на улице Шумилова. Там был обнаружен ребенок с травмами, характерными для падения с высоты. Пострадавшего госпитализировали.

По информации столичной прокуратуры, ребенка из окна выбросил отец. В квартире на момент происшествия также находилась бабушка малыша. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего").