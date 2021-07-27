В Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна ребенка

15:59
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В Новокузнецке женщина спасла жизнь полуторагодовалому ребенку, который выпал из окна дома. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Кемеровской области.
Инцидент произошел на прошлой неделе на улице Сибиряков-Гвардейцев. Малыш выпал из окна второго этажа.
В момент ЧП под окнами дома проходила 64-летняя Светлана Санарова, которая возвращалась домой из магазина. Бросив пакеты с покупками, она успела быстро подбежать к дому и поймать малыша.
Родители услышали за окном крик и, к своему удивлению, обнаружили сына на улице на руках у неизвестной женщины. Врачи диагностировали у мальчика лишь незначительные ушибы.
"Полицейские через соцсети и средства массовой информации попросили откликнуться скромную женщину, которая предотвратила возможную трагедию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция намерена поблагодарить женщину за спасение ребенка.
Ранее в центре Москвы на козырек подъезда жилого дома с четвертого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенка госпитализировали с множественными травмами.
В Новокузнецке прохожая поймала ребенка, выпавшего из окна
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