В центре столицы ребенок выпал с четвертого этажа и выжил

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центре Москвы на козырек подъезда жилого дома с четвертого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенка госпитализировали с множественными травмами, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Вчера в Тихвинском переулке из окна четвертого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенок упал на козырек подъезда и выжил. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости, отеком мозга и рядом других повреждений", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, родители ребенка были в квартире во время произошедшего. На учете в наркологическом или психиатрическом диспансере они не значатся. Организована доследственная проверка.

Ранее в столице из окна многоэтажного жилого дома на улице Борисовские пруды выпали мужчина и женщина, в результате чего оба погибли.