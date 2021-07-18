В Москве мужчина с женщиной выпали из окна многоэтажки и погибли

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В столице из окна многоэтажного жилого дома на улице Борисовские пруды выпали мужчина и женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Около 21:00 на улице Борисовские пруды мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого дома, в результате чего оба погибли", – говорится в сообщении.

По словам источника, погибшие встречались. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в ТиНАО с балкона квартиры на шестом этаже жилого дома упал малолетний ребенок, в связи с чем прокуратура организовала проверку.