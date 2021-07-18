Прокуратура начала проверку после падения ребенка с шестого этажа в ТиНАО

Фото: Прокуратура города Москвы

В ТиНАО с балкона квартиры на шестом этаже жилого дома упал малолетний ребенок, в связи с чем прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В момент происшествия дома находился отец полуторагодовалого мальчика. Ребенка доставили в медицинское учреждение. После обследования жилищно-бытовых условий специалисты выяснили, что условия проживания антисанитарные, в семье воспитываются еще двое несовершеннолетних детей", – говорится в сообщении.

После проверки специалисты оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, а также действия родителей по исполнению им своих обязанностей по воспитанию детей.

Ранее пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в подмосковном Дмитрове, ребенок был госпитализирован с множественными повреждениями.