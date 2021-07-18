Ребенок выпал из окна жилого дома в Подмосковье и выжил

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в подмосковном Дмитрове, ребенок был госпитализирован с множественными повреждениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"17 июля в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии был доставлен пятилетний мальчик. Врачи диагностировали у него множественные переломы, в том числе перелом основания черепа, а также закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Установлено, что пострадал ребенок в результате падения из окна квартиры на третьем этаже в Дмитрове", – заявил источник.

Он уточнил, что по факту произошедшего организована доследственная проверка, правоохранители установят все обстоятельства инцидента.

Ранее ребенок 2017 года рождения погиб после падения из окна 7-го этажа на северо-востоке Москвы, прокуратура организовала проверку по данному факту.