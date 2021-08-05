В Москве мужчина выбросил трехлетнего сына из окна на пятом этаже и сбежал

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве разыскивают мужчину, которого подозревают в том, что он выбросил своего трехлетнего сына из окна пятого этажа жилого дома. По данным столичного ГСУ СК России, ребенок сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"По данным следствия, <...> вблизи жилого дома, расположенного по улице Шумилова в городе Москве, обнаружен малолетний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, в квартире с ребенком находился его отец", – говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

По данным московской прокуратуры, в момент инцидента в квартире также находилась бабушка ребенка.

"Мать с ребенком не проживала. <...> местонахождение мужчины устанавливают полицейские", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Сейчас проводится расследование, направленное на установление полной картины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на козырек подъезда жилого дома с четвертого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенка госпитализировали с множественными травмами. Известно, что родители в это время находились в квартире.