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Происшествия

10:32

Кузнецова рассказала о состоянии уральской девочки, которую мать полгода держала в шкафу

происшествия

Фото: instagram.com/anna_jurevna

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Карпинска, которую мать с рождения прятала в шкафу. Об этом сообщает ТАСС.

"Девочка у родственников, развивается и кушает в соответствии с возрастом, поэтому все хорошо – она в надежных любящих руках", – отметила Кузнецова.

В 2020 году мать девочки родила ее самостоятельно. В течение полугода женщина регулярно оставляла ее одну в квартире, не ухаживала за новорожденной, не давала еды и воды.

Ребенка обнаружили подруги женщины, которые пришли в гости. Они вызвали скорую помощь и полицию.

Экспертиза в отношении матери показала, что женщина вменяемая. В ее отношении возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности, истязания, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию.

Ранее говорилось, что девочку выписали из больницы. Врачи стабилизировали ее состояние. На момент выписки она весила шесть килограммов.

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