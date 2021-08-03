Державшая полгода ребенка в шкафу женщина предстанет перед судом

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Жительница города Карпинска в Свердловской области, которая полгода держала свою новорожденную дочь в шкафу, ответит за свои действия перед судом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ее обвиняют в оставлении ребенка в опасности, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

"Психиатрическая экспертиза признала женщину полностью вменяемой. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд Свердловской области", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что обвиняемая признала свою вину лишь частично. Следователи установили причины и условия, повлекшие совершение преступления, однако детали не сообщаются.

О том, что мать держала свою новорожденную дочь в шкафу, стало известно в октябре прошлого года. В МВД поступил тревожный сигнал, на который приехали сотрудники полиции. В квартире они обнаружили ребенка в изможденном состоянии, которого затем направили в больницу.

Тогда выяснилось, что в момент родов женщина не обращалась за помощью в медучреждения. Кроме того, оказалось, что у нее есть еще два ребенка. Их она исправно водила в образовательные учреждения, а сама уходила на работу, оставляя малышку без присмотра. Между тем соседи отзывались о семье положительно.

После инцидента женщину направили в больницу для обследования на предмет ее психологического состояния. Ее старших детей передали в детский дом.

