Державшая полгода ребенка в шкафу женщина предстанет перед судом

16:29
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Жительница города Карпинска в Свердловской области, которая полгода держала свою новорожденную дочь в шкафу, ответит за свои действия перед судом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Ее обвиняют в оставлении ребенка в опасности, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
"Психиатрическая экспертиза признала женщину полностью вменяемой. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд Свердловской области", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что обвиняемая признала свою вину лишь частично. Следователи установили причины и условия, повлекшие совершение преступления, однако детали не сообщаются.
О том, что мать держала свою новорожденную дочь в шкафу, стало известно в октябре прошлого года. В МВД поступил тревожный сигнал, на который приехали сотрудники полиции. В квартире они обнаружили ребенка в изможденном состоянии, которого затем направили в больницу.
Тогда выяснилось, что в момент родов женщина не обращалась за помощью в медучреждения. Кроме того, оказалось, что у нее есть еще два ребенка. Их она исправно водила в образовательные учреждения, а сама уходила на работу, оставляя малышку без присмотра. Между тем соседи отзывались о семье положительно.
После инцидента женщину направили в больницу для обследования на предмет ее психологического состояния. Ее старших детей передали в детский дом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: